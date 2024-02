Si separano le strade della Flv Cerignola e di coach Pino Tauro

«La ASD FLV Cerignola comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di collaborazione sportiva con l’allenatore della prima squadra, coach Pino Tauro – peraltro non in panchina nell’ultima gara vinta con Villaricca, domenica scorsa, ndr -. La società ringrazia l’allenatore per la professionalità, l’impegno e la dedizione profusi. A Pino, uomo di sport, dai grandi valori umani e sportivi, auguriamo ogni bene, ringraziandolo per essere stato al nostro fianco in questo anno intenso. A breve seguiranno comunicazioni relative alla nuova guida tecnica della prima squadra della FLV Cerignola». Così si legge in una breve nota stampa, diramata dal sodalizio rossogialloblù sui propri canali social.