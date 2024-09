Sole 24 ore, è Foggia la provincia pugliese meno sicura

È Foggia la provincia pugliese meno sicura. È quanto rivela la classifica relativa all’indice della criminalità 2024 elaborata dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” che piazza l’area dauna al 23/o posto tra le province italiane. Foggia è seguita da Barletta-Andria-Trani che si classifica al 39/o posto, Bari al 43/o, Brindisi al 71/o, Lecce al 78/o e Taranto all’84/o. Il Barese, in cui lo scorso anno sono state accertate 3.376,4 denunce ogni 100mila abitanti, e che perde nella graduatoria generale 14 posizioni rispetto al 2022, è al sesto posto in Italia per contrabbando, al nono per violazione della proprietà intellettuale e all’11esimo per traffico droga. Il Foggiano invece è terzo in Italia per usura, quinto per omicidi colposi, quarto per incendi e al secondo posto per danneggiamento seguito da incendio.

Il nord Barese dove sono state rilevate 3.403 denunce, 7 per 100mila abitanti, è quarto in Italia per associazione di tipo mafioso, nono per usura e 104/o per delitti informatici. La provincia di Brindisi è terza per omicidi volontari, quinta per contraffazione e decima per tentati omicidi. La provincia di Lecce è al 13esimo per associazione per produzione o traffico droga e al 92esimo per violenze sessuali che salgono rispetto al 2022. Nel Leccese sono state 2858,8 le denunce ogni 100mila abitanti. Taranto invece è all’ottavo posto in Italia per incendi boschivi ed è stabile al 94/o posto per rapine ai danni di uffici postali. (ANSA)