Sono tre gli innesti per il Cerignola nell’ultimo giorno di mercato

Nell’ultima giornata di trattative della finestra invernale di calciomercato, cinque le operazioni concluse dell’Audace Cerignola, tre in entrata e due in uscita. Acquisito, con la formula del prestito dall’Ancona, Luca Lombardi. Ala destra, nato a Pietrasanta (Lucca), classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e vanta 80 presenze e 3 reti in serie C con le maglie di Imolese, Ancona e Brindisi. Con i messapici nella stagione corrente ha totalizzato 19 presenze e 1 gol. Lombardi resterà in gialloblù fino al 30 giugno 2024. Sempre a titolo temporaneo (fino al 30 giugno), ma con diritto di riscatto, è stato ingaggiato dall’Ascoli il portiere Davide Barosi. Nato ad Asola (Mantova), classe 2000, scuola Juventus, conta 14 presenze nella Primavera della Cremonese nella stagione 2017/2018. Seguono due stagioni in D dove colleziona 55 presenze tra Trento e Grosseto. Con i maremmani approda in C, dove da titolare disputa due stagioni totalizzando 70 presenze. Nel 2022/23 è stato numero uno della Juve Stabia (36 presenze), per poi giungere ad Ascoli in questa stagione, acquistato dalla Juventus. Qui ha collezionato 3 presenze, per un totale di 205 minuti. È stato scelto nell’11 iniziale in 2 di queste presenze su 19 giornate ed è entrato dalla panchina 1 volta. L’ultima presenza di Barosi in campionato risale all’11 novembre, partita in cui ha giocato 90 minuti con la maglia del Ascoli contro il Como, nella sconfitta per 1-0.

Dal Fasano è arrivato Giancarlo Bianchini: nato il 13 maggio 1997 a General Pico nella provincia di La Pampa, centrocampista esterno, è cresciuto calcisticamente nel River Plate U20 dove ha trascorso 4 anni. Per tre stagioni ha vestito la maglia del CA Talleres II di Cordoba (prima squadra di Augustin Diaz) con esperienze sia nella formazione under 20 che in prima squadra. In Argentina ha avuto brevi trascorsi anche nell’Union de Santa Fe e nel Ferro General Pico (terza serie nazionale). Arrivato in Italia si distingue subito nelle fila del Boca Nuova Melito Admo, squadra di Eccellenza calabrese. Nella stagione 2022/23 passa al Fasano in serie D dove colleziona 30 presenze e 3 gol. Confermato a Fasano in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 18 presenze realizzando una rete. Contratto fino al 2025 con opzione per una ulteriore stagione.

In uscita, si sono registrati i prestiti dell’attaccante esterno classe 1991 Samuele Neglia in direzione Virtus Francavilla e dell’under del 2004 Umberto De Luca, passato in serie D al Manfredonia. Altre due operazioni erano praticamente fatte, ma sono saltate: si tratta di Andrea Silipo e Raul Asencio. Nel primo caso, l’Audace aveva definito tutto con il Monterosi, società dove è tesserato il calciatore 2001, ma non si è concretizzato pare per un mancato accordo con gli agenti e alcune loro richieste. Per l’attaccante spagnolo invece, la documentazione è arrivata in ritardo e dunque non è stato possibile procedere al tesseramento nei tempi stabiliti.