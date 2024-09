Spazio Aperto: al via il teatro per i minori al Cercat di Cerignola

Dopo la prima Festa di Comunità dello scorso 4 settembre, con protagonisti tantissimi giovani e giovanissimi frequentatori dello Spazio Aperto, è il momento del teatro. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, al Cercat di Cerignola si fa sul serio: sono aperte le iscrizioni dei laboratori artistico culturali gestiti dall’associazione LiberArti, con la conduzione dei maestri della compagnia Arterie Teatro. Ben quattro corsi in partenza già nel mese di ottobre, in programma ogni martedì pomeriggio, nella struttura di via Urbe (angolo via la Spezia): due laboratori di Teatro Ragazzi (uno per fascia d’età 10-14 anni, un altro per fascia d’età 15-17 anni); un laboratorio di Arti Sceniche-Costume; un laboratorio di Arti Sceniche-Scenotecnica. L’iscrizione è gratuita ed è possibile farla dal lunedì al venerdì recandosi in struttura (ore 16-19; info 320.2931427). Disponibilità di un servizio navetta.

Comincia, dunque, il terzo laboratorio del progetto Spazio Aperto – Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dopo i corsi di Street Art e Fotografia, tocca ai professionisti di Arterie Teatro di Molfetta: «Insieme a LiberArti, ci occuperemo della recitazione, della customeria e della scenografia – ha spiegato Alessandra Sciancalepore, attrice, regista e insegnante di recitazione della compagnia teatrale – i ragazzi avranno la possibilità di muoversi all’interno di tre arti complementari, talora trasversali, dell’ambito teatrale. Le emozioni, la letteratura, i materiali, i colori, i gesti ci guideranno in questo percorso triennale, in un processo di evoluzione che non vediamo l’ora di cominciare».

Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate.

Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili