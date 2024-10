Successo casalingo per l’Audace Cerignola: 2-0 al Sorrento

L’Audace Cerignola liquida 2-0 la pratica Sorrento e vola (momentaneamente) al primo posto del girone C di Serie C. Al Monterisi arrivano i campani del Sorrento, posizionati in campo con il consueto 4-3-3 che affida a Guadagni, Musso e Bolsius la propria potenza di fuoco. Il Cerignola opta per Ruggiero come secondo in attacco al fianco di Salvemini.

Primo sussulto della gara è la conclusione mancina di Guadagni al 3′. I pericoli per il Sorrento arrivano da destra, con Coccia che si avventura all’ottavo minuto in una buona azione conclusa con un tiro cross murato. Passano pochi secondi, Ruggiero (9′) ha sui piedi la palla per il vantaggio, ma spara alto quello che è un rigore in movimento. Al 13′ Bolsius si mette in proprio e la tenta da fuori. Al quarto d’ora l’Audace Cerignola pressa in attacco mettendo buoni palloni al centro e creando non pochi pericoli alla retroguardia ospite. Minuto 22′ punizione di Ruggiero e Visentin è più lesto di tutti spedendo la palla in fondo al sacco: 1-0. Al 28′ occasione mancata per Tascone che non arriva su un rasoterra di Russo che attraversa tutto lo specchio della porta. Ruggiero da calcio d’angolo e Visentin (33′) che prova a ripetersi, questa volta senza successo. Sul finale di tempo è l’Audace Cerignola la squadra più in partita e colleziona azioni in successione. Al 43′ Capomaggio di testa debole, sul capovolgimento di fronte Saracco esce bene su Musso. Ultimo minuto, Tascone si infila e mette in mezzo un pallone che non riescono a sfruttare i compagni.

Si riprende con un’unica novità nel Sorrento: Carotenuto al posto di Cangiuli. Passano meno di due minuti e Bolsius tira pericolosamente a rete. Irresistibile Ruggiero al 49′ che resiste alla marcatura a sinistra ed entra pericolosamente in area. Al 54′ sempre Ruggiero tira alto. Pochi secondi più tardi conclude Capomaggio da fuori dopo una bella triangolazione. Minuto 56′ altro brivido per la retroguardia del Sorrento con Paolucci. Un giro d’orologio e Coccia, col mancino, la tenta a giro. Un’ora di gioco, ruba palla Paolucci che da il la al contropiede: riceve Salvemini (60′), se la porta sul destro e confeziona il raddoppio (2-0). Minuto 64′ è Bolsius che prova ad accorciare le distanze. Gli ospiti mischiano le carte con tre cambi. Al 78′ Russo entra in area da sinistra, non si intende col compagno e spreca certamente una buona occasione. Girandola delle sostituzioni, ma l’impressione è che il Cerignola sia in totale controllo della gara. Il Sorrento non è mai pericoloso, l’Audace non rinuncia mai a costruire in attacco. Termino con un 2-0 che catapulta i gialloblù (almeno per una notte, ndr) al vertice della serie C.

Audace Cerignola-Sorrento 2-0

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Visentin, Martinelli (29’ st Ligi), Gonnelli; Coccia, Tascone (39’ st Sainz-Maza), Capomaggio, Paolucci (42’ st Parigini), Russo (42’ st Tentardini); Ruggiero (18’ st Bianchini), Salvemini. A disp.: Greco, Fares, Faggioli, Velasquez, Carnevale, lurilli, gagliano, Ianzano, Carrozza, Di Dio. All. Raffaele.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco (20’ st Cadili), Colombini; Colangiuli (1’ st Carotenuto), Cuccurullo (36’ st Scala), Cangianiello; Guadagni (20’ st Riccardi), Musso, Bolsius (20’ st Polidori). A disp.: Harrasser, Albertazzi, Vitello, Patella, Lops, Esposito. All. Trovarelli.

ARBITRO: Ramondino di Palermo.

NOTE: Serata mite, terreno in ottime condizioni.Ammoniti: 40’ Salvemini, 17’ st Cangianiello, 18’ st Russo

Reti: 22’ Visentin, 15’ st Salvemini

Angoli: 6-1

Recupero: 1’; 4’.