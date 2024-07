Successo e Talento al ‘Summer Show’ di Cerignola

Venerdì scorso il palco di piazza Giacomo Matteotti è stato fulcro di talento e passione durante il “Summer Show” di Cerignola. Organizzato dall’associazione culturale ‘Costruire’, con il patrocinio del Comune di Cerignola, interamente finanziato dal ‘Centro Infissi Oknoplast’, il Summer Show ha visto alternarsi sul palco gli artisti della Management Art Music. Durante la serata si sono esibiti una serie di giovani artisti pugliesi emergenti, che hanno portato freschezza e professionalità al pubblico presente.

Ad aprile le danze Antonio Bucci da Canosa che ha catturato l’attenzione con la sua voce profonda e baritonale, interpretando brani come ‘Spider-Man Theme’ di Michael Bublé e ‘Regina di Cuori’ dei Litfiba. Aries, con il suo look iconico, ha presentato brani inediti e una coinvolgente cover di ‘Training season’ di Dua Lipa: una performance energica. Domenico Lombardi dei ‘Not too shabby’ da Valenzano ha emozionato con una toccante interpretazione di “Bella d’estate” di Mango. Cinzia Simonet da Barletta ha condiviso il suo talento e la sua passione con brani come ‘Back to black’ e ‘Se bruciasse la città’, coinvolgendo il pubblico presente con la sua presenza scenica unica. Ad alzare l’asticella la presenza della frizzante Angela Molinari, del dj Santi Byron che hanno trasformato la piazza in una discoteca a cielo aperto e delle Radioline che hanno distribuito vari gadget. La serata è culminata con l’esibizione di Sagi Rei, accompagnato da sua moglie Elena al piano e dal virtuoso sassofonista Christian Mele, di origine barese. Il repertorio ha spaziato da brani come ‘Help’ e ‘Eliminating Fear’ fino ai grandi successi degli anni ‘90 come ‘What is love’ e ‘Lady (Hear Me Tonight)’.

Il pubblico è stato travolto dalle emozioni e dalla maestria dei musicisti sul palco, creando un’atmosfera indimenticabile. Unici assenti gli amministratori comunali. Il ‘Summer Show’ di Cerignola ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare i talenti emergenti della Puglia, unendo la comunità in una serata dedicata alla musica, alla passione e alla promozione dell’arte locale. “Nutriamo grande fiducia nei giovani, l’obiettivo di questo evento è restituire al territorio quel che ha dato alla nostra famiglia in termini di successo” commenta Ferdinando Daniello, responsabile sviluppo e ricerca dell’azienda che “lavora secondo un metodo ad personam, nel rispetto delle esigenze particolari dei singoli clienti”. Centro Infissi Oknoplast, nel proprio lavoro e nel sociale, è infatti sempre attento alle esigenze del territorio. Solo quest’anno l’azienda con l’associazione ‘Costruire’, come ha ricordato sul palco la Molinari, oltre al Summer Show, ha finanziato 2 appuntamenti contro il tabagismo con la Fondazione Veronesi e la premiazione ‘Riparto da 100’ che si terrà il 30 agosto a Cerignola. “Obiettivo principale degli ultimi anni è per noi l’abbattimento delle barriere architettoniche perché attività commerciali, edifici pubblici e privati siano accessibili a tutti” hanno spiegato sul palco i titolari Giuseppe e Ferdinando Daniello promettendo una prossima edizione nel 2025.