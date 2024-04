Successo esterno per la Flv Cerignola a Cutrofiano (1-3), tenuto il passo in ottica salvezza

Vince, non senza qualche difficoltà, la Flv Cerignola in quel di Cutrofiano: finisce 1-3 (15-25; 26-24; 22-25; 15-25 i parziali) una sfida in cui si doveva obbligatoriamente prevalere per tenere il passo in ottica salvezza. Coach Castillo si è affidato inizialmente al 6+1 composto da: Distaso in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Di Schiena libero. Faticano un po’ le ofantine ad entrare nel match, ma pian piano si fanno largo nel corso del primo set, imponendo il proprio ritmo e andando agevolmente al cambio di campo. Testa a testa per una buona metà del secondo periodo, poi le rossogialloblù acquisiscono un margine di quattro lunghezze (13-17), prima di subire il rientro delle salentine, brave ai vantaggi a rimettere in pari il conto dei parziali. Castillo in seguito attingerà risorse dalla panchina, come Puro e più in avanti Mansi, ma solo nel finale della terza frazione la Flv riesce a fiaccare la resistenza delle giovani e combattive avversarie. Cutrofiano non molla anche nel quarto set, Cerignola piazza un break sul 10-17 gestito fino alla conclusione: un attacco fuori misura delle locali manda in archivio il confronto.

La Flv sale così a 27 punti in classifica, rosicchiando una lunghezza a Villaricca e portandosi a -2 dalle campane, tornando in quota almeno per i playout. Domenica prossima al pala “Tatarella” impegno assai ostico, perché farà visita Castellaneta, formazione quarta e ancora con possibili aspirazioni playoff.