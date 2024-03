Successo per “The chance to find your self”, lo spettacolo riservato alle persone non udenti

In scena si racconta della diversità a causa del colore della pelle. In platea si applaude con la lingua dei segni, perché gran parte del pubblico presente in sala è non udente. Una diversità anche questa, una diversa abilità alla quale è rivolto lo spettacolo “The chance to find your self” di Benno Steinnegger e Jovial Mbenga. E’ il primo dei due appuntamenti, nel cartellone del teatro Mercadante di Cerignola, dedicati all’accessibilità alle persone con disabilità. Un unicum in Puglia e nell’Italia meridionale come sottolinea il sindaco, Francesco Bonito, salutando il pubblico in sala prima dello spettacolo. Un fiore all’occhiello fortemente voluto dal direttore artistico del teatro Mercadante, Savino Zaba e dall’amministrazione comunale di Cerignola in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. I numeri raccontano di un successo che emoziona la responsabile dell’accessibilità del teatro Mercadante, Giulia Traversi: diverse decine di persone sorde che hanno acquistato i biglietto per assistere allo spettacolo nel quale i due attori si confrontano sulla diversità che nasce dal colore della pelle, mentre al loro fianco i traduttori della lingue dei segni rendono fruibile lo spettacolo ai non udenti.

Rendere fruibili spettacoli di danza e teatro a persone con vari tipi di disabilità è possibile grazie alla collaborazione con l’associazione “Al di qua Artist”, la prima associazione di categoria composta da artisti con disabilità. “Creare la realtà per chi non è potuto mai andare a teatro è una cosa magica” spiega Diana Anselmo artista dell’associazione “Al di qua Artist”. Serata di leggerezza e riflessione, con gli applausi finali che premiano la scelta della direzione artistica del teatro Mercadante.