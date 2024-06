Summer Show: a Cerignola concerto gratuito con Sagi Rei, Santi Byron e Angela Molinari

Cerignola si prepara ad un’estate ricca di musica con il Summer Show, un concerto gratuito che si terrà in Piazza Matteotti il 28 giugno 2024 alle 21. Sul palco i dj radiofonici Santi Byron e Angela Molinari, pronti a far scatenare il pubblico con le hit del momento. Con loro le Radioline pronte a distribuire gadget omaggio. Ma la vera guest star sarà il cantautore e musicista israeliano naturalizzato italiano, Sagi Rei, conosciuto per la sua voce soul versatile e per le sue influenze musicali eclettiche, che spaziano dal pop al rock, dalla musica elettronica alle sonorità etniche. Tra i brani più noti “Rhythm Is a Dancer” nel 2005 e “L’amour toujours (I’ll Fly with You)” nel 2006. Tra i traguardi: l’album “Emotional Songs” pubblicato nel 2005, un progetto di rivisitazione in chiave acustica di alcuni dei più grandi successi dance degli anni ’90, l’album “Sagi Sings Michael Jackson”, omaggio al Re del Pop, la colonna sonora del film “Area Paradiso” diretto da Diego Abatantuono nel 2012 e la collaborazione con Mario Biondi nel suo tour teatrale.

L’evento, organizzato dall’associazione “Costruire”, con il patrocinio gratuito del Comune di Cerignola, è un’occasione unica per divertirsi e vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica. “Siamo entusiasti di poter portare a Cerignola artisti di questo calibro – dichiara Chiara Castaldi, presidente dell’associazione Costruire – occasione possibile solo grazie al supporto economico della locale azienda Centro Infissi Oknoplast che non solo si è detta pronta a sostenere tutte le spese di questo evento di alto livello ma si è schierata con noi in prima linea per la buona riuscita della serata”.

“Il Summer Show è un regalo che vogliamo fare alla città e ai suoi abitanti, per trascorrere insieme una serata di grande musica e divertimento” commentano i titolari di Centro Infissi Oknoplast, Ferdinando e Giuseppe Daniello che non sono nuovi all’attiva partecipazione alla vita sociale della città. La gestione della serata è affidata alla Music Art Management, rinomata società specializzata nell’organizzazione di eventi di spettacolo e intrattenimento di grande successo. La partecipazione al concerto è gratuita. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e per scoprire ulteriori dettagli sull’evento, è possibile seguire le pagine social.