Super show del Cerignola: 4-2 in rimonta al Crotone

Contro la terza forza del campionato fa tutto il Cerignola: si complica la vita con l’autorete di Gonnelli, concede il doppio vantaggio al Crotone, ma nel secondo tempo ne affila quattro liquidando i calabresi con un generoso 4-2. Per affrontare la terza della classe Ivan Tisci si affida a una difesa rimaneggiata con Capomaggio e Gonnelli, mente per l’attacco D’Andrea e Leonetti agiscono dietro il capocannoniere Malcore. Zauli invece si affida a Gomez e Tumminello per confermare i buoni risultati dei calabresi.

Al terzo minuto di gioco Tascone conclude debolmente un bel servizio di D’Andrea da sinistra. Minuto 6 ancora una situazione di pericolo di marca gialloblù. Un minuto più tardi si affaccia anche il Crotone in avanti con un colpo di testa di Gomez. In prossimità del quarto d’ora sempre il centravanti argentino replica un colpo di testa che manca di poco lo specchio. Azione in velocità tutta di prima del Crotone, traversone basso di Giron e Gonnelli (26′) sulla corsa non riesce ad evitare l’autorete: è 0-1 tra Cerignola e Crotone. Prova subito a reagire la squadra di casa e nell’azione immediatamente successiva Dini salva su Malcore. Alla mezz’ora si fa male Papini, al suo posto Bove. Al 38′ Ruggiero si mette in proprio, entra in area ma, pressato, conclude debolmente da posizione decentrata. Un minuto più tardi il raddoppio del Crotone: Tripuzzi la mette in mezzo da destra e D’ursi (40′) di testa bacia il palo e deposita in rete il 2-0. La prima frazione si chiude con il doppio vantaggio ospite.

Ivan Tisci prova a reagire al passivo di due reti mettendo in campo forze fresche con Russo e Sainz-Maza in avvio di secondo tempo. Al minuto 48 è D’Andrea che di testa scheggia la traversa. Un minuto più tardi Gomez tenta il tiro verso la porta. Minuto 51′ e Tumminello saggia in guantoni del neoentrato Salvatore Trezza al posto di Krapikas. Il Cerignola si mostra più compatto e aggressivo in fase d’attacco. Al 56′ gran tiro dalla distanza di Ruggiero deviato in angolo. L’Audace Cerignola è costantemente in proiezione offensiva. A dare brio è Sainz-Maza che al 59′ non risparmia un buon tiro dalla distanza. Al 67′ è Malcore che, ben lanciato, beffa l’estremo difensore ospite accorciando le distanze e riaprendo la gara: 1-2. Tre minuti più tardi D’Andrea vicinissimo al raddoppio di testa, dopo un buon servizio di Tentardini. L’Audace non si ferma. Russo per Sainz-Maza che nello stretto serve un D’Andrea (’78) che non manca l’appuntamento con il gol: fendente chirurgico e pareggio 2-2- del Cerignola. Timida la reazione di Tumminello un minuto più tardi. Prova a reagire con una serie di iniziative il Crotone ma in campo c’è un altro Cerignola rispetto al primo tempo. Al minuto 88′ Neglia prova il tiro a giro ma Dini c’è e nega la gioia del sorpasso. Un minuto più tardi il solito Sainz-Maza impegna il portiere ospite che respinge: il pallone finisce sui piedi di D’Andrea (89′) che non sbaglia. Dal doppio svantaggio al 3-2 che ribalta la gara. Non si ferma l’Audace, non si ferma Filippo D’Andrea (95′) che nell’ultimo dei cinque minuti di recupero mette in rete una palla donatagli da Malcore: il numero 9 lanciato a rete attende il piazzamento del compagno e gli concede la tripletta. Vince con merito il Cerignola (4-2), D’Andrea si concede la tripletta e il Monterisi esplode in un urlo di gioia che mancava da qualche settimana.

Audace Cerignola-Crotone 4-2

CERIGNOLA (4–3-2-1): Krapikas (1’ st Trezza); Rizzo (1’ st Russo), Capomaggio, Gonnelli, Tentardini; Tascone (1’ st Sainz-Maza), Bianco (34’ st Visentin), Ruggiero; D’Andrea, Lionetti (40’ st Neglia); Malcore. A disp.: , Pinnelli, Allegrini, Coccia, Bezzon, Carnevale. All. Tisci .

CROTONE: (3-5-2): Dini; Papini (32’ Bove), Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, D’Ursi (40’ st Bruzzaniti), Felippe (28’ st Jurcec), Vitale (28’ st Di Stefano), Giron; Gomez, Tumminello. A disp.: Valentini, D’Alterio, Crialese, Cantisani, Stronati, Voncina. All. Zauli

ARBITRO: Centi di Terni

RETI: 26’ Gonnelli (a), 40’ D’Ursi, 67’ Malcore, 78’, 89’, 95′ D’Andrea

NOTE: Serata umida e fredda, terreno in discrete condizioni. 1867 gli spettatori di casa, 40 gli ospiti.

Ammoniti: 36’ Rizzo; 39’ Loiacono; 17’ st Tribuzzi, 39’ st Leonetti

Espulsi: 93’ Zauli

Angoli: 5-5

Recupero: 2’; 5’.

Questo slideshow richiede JavaScript.