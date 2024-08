“Talenti sotto le stelle”: il borgo di Torre Alemanna si prepara ad ospitare la seconda edizione

Domenica 1° settembre l’evento “Talenti sotto le stelle” torna a illuminare le mura di Torre Alemanna. Dopo il successo della prima edizione, il comune di Cerignola, col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, è lieto di riproporre questa manifestazione alla cittadinanza. La valorizzazione delle eccellenze locali resta l’intento della serata, unito al piacere di rivivere la storia di Borgo Libertà. Un circolo dedicato ai talenti della letteratura, dell’arte, del gusto locale e dell’alta moda, un omaggio ai concittadini che si sono distinti nella cultura del nostro territorio. L’evento sarà presentato da Antonella Cappelli e avrà inizio alle ore 18, con visita libera alla torre e al museo archeologico del Borgo. Successivamente, si terrà all’interno della torre una presentazione statica degli abiti della stilista Annamaria Vigliotti, designer di prestigio sempre al passo con le nuove tendenze. A seguire, una mostra d’arte per omaggiare il cerignolano Francesco Corcella, poliedrico artista prematuramente scomparso.

Alle ore 19 sarà dedicato un momento esclusivo alla letteratura, a cura di Mondadori Point: la giovane scrittrice Sara Ciafardoni presenterà il suo ultimo libro “Sono ancora qui” e Domenico Carbone ripercorrerà le radici della nostra cultura attraverso i suoi ultimi scritti, incentrati sulla storia di Cerignola. Altri protagonisti della serata saranno Tommaso Perrucci, titolare della cioccolateria “Bramo” inserita in Francia nella guida delle migliori cioccolaterie europee; Michele Biancardi, premiato da Slow Wine Guide col riconoscimento di “TOP WINE”; la famiglia Masiello, a capo dell’azienda Masiello Food, che ha ottenuto in Giappone un importante riconoscimento per l’eccellente produzione agroalimentare e per l’innovativa tracciabilità dell’etichetta; Sergio Scarpetta, più volte campione del mondo di dama. Una parte dell’evento sarà riservata al ricordo del lookmaker Dino di Foggia, nonché primo ideatore dell’evento assieme ad Annamaria Vigliotti, e dell’avv. Francesco Carnevale, a cui sarà dedicata una targa ricordo da parte dell’associazione forense ofantina. La manifestazione sarà conclusa da un aperitivo in terrazza a base di prodotti tipici del territorio (ore 20.30), accompagnato dalla musica dal vivo delle Sisters Queen.

L’ingresso è consentito solo su prenotazione e i biglietti sono ritirabili presso la libreria Mondadori Point e lo Showroom Annamaria Vigliotti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai seguenti contatti telefonici: 0885 852242/338 9262826.