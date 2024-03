“Taralli & Vino per Solidarietà”: domani in Piazza della Repubblica e Corso Aldo Moro

Si terrà domani, l’iniziativa “Taralli & Vino per Solidarietà”, organizzata dal Rotary Club di Cerignola in collaborazione con l’AIPD Cerignola (Associazione Italiana Persone Down). Prevista per lo scorso 25 febbraio, poi rimandata causa maltempo, domani avrà luogo in Piazza della Repubblica e Corso Aldo Moro. Saranno allestiti degli stand presso i quali si potranno acquistare taralli artigianali e vini pregiati della nostra città, con l’obiettivo di devolvere il ricavato all’AIPD Cerignola. Istituita nel 2020, la sezione locale rappresenta la 55esima presente in Italia e contribuisce alla mission nazionale dell’Associazione: supportare le persone con sindrome di down e le loro famiglie, educando la società all’accoglienza e all’integrazione. Formare e informare la popolazione sulla disabilità assicura che i diritti delle persone diversamente abili siano riconosciuti e rispettati. L’impegno dell’AIPD trova perfetta congiunzione con la natura del Rotary Club, il quale da sempre si mobilita per “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Partners dell’iniziativa di domani, saranno il Panificio Alicino e la Casa Vinicola Errico.