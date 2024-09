Tegola Audace Cerignola, infortunio al ginocchio sinistro per Luigi Cuppone

Le brutte sensazioni dell’immediato si sono purtroppo confermate: le indagini diagnostiche hanno riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per l’attaccante dell’Audace Cerignola Luigi Cuppone, infortunatosi ad inizio ripresa nel match contro il Giugliano. Il calciatore sarà sottoposto in giornata a nuovi accertamenti, per valutarne l’intervento chirurgico. «A Gigi vanno il nostro abbraccio e i nostri auguri di pronta guarigione», così si chiude la breve nota della società gialloblù sui canali social nel comunicare quanto emerso dagli esami strumentali. Una tegola per la formazione di Giuseppe Raffaele, perché Cuppone componeva con Salvemini un tandem offensivo complementare ed efficace: l’auspicio è che la punta salentina possa tornare quanto prima sui campi.