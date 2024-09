Torna a Cerignola la “Notte in Giro”, nel segno del rispetto dell’ambiente e del territorio

Il prossimo 5 ottobre tornerà la “Notte in Giro” dopo il successo dello scorso anno, in occasione della prima tappa del “Giro d’Italia” dedicato alle E-Bike. Questa volta le autentiche protagoniste della serata saranno le più di 30 associazioni del territorio che hanno risposto presente all’idea di regalare alla città un nuovo appuntamento tra sport, cultura, valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di tracciare un filo rosso per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente cittadino. Ad animare la serata esibizioni, momenti di intrattenimento, musica e il corso cittadino, pronto ad accendersi e a fare da cornice per quella che si appresta ad essere uno degli eventi più attesi dell’autunno cerignolano. Seguirà nei prossimi giorni programma degli eventi con relativi luoghi di svolgimento.