Torre Alemanna, domenica 13 ottobre porte aperte per la giornata “Famiglie al Museo”

Ritorna la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, un’occasione in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia. Domenica 13 ottobre 2024, dalle ore 10.00 alle 13.00, l’undicesima edizione della Giornata F@Mu si svolgerà anche al Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Musei e Famiglie per avvicinarsi all’arte e scoprire il territorio in cui si vive. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che per la Giornata F@Mu ha in programma la visita guidata con ingresso gratuito di Torre Alemanna per far scoprire a grandi e piccini i suoi segreti, la sua storia, i suoi tesori.

Iscrizioni lapidee, emblemi teutonici e cardinalizi, affreschi, pavimentazioni e ritrovamenti archeologici raccontano la storia di uno dei pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Teutonici. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II ed è oggi sede del Museo della Ceramica. Il tema scelto per questa edizione è “Un Museo green”, un invito a parlare ai bambini di sostenibilità ambientale in campo culturale. Il contesto è quello del cambiamento climatico, e in particolare il target stabilito dall’Unione Europea per la neutralità climatica al 2050, e il contributo della cultura come leva di trasformazione utile al raggiungimento degli obiettivi.

Anche per questo, oltre alla visita guidata, in collaborazione con la cooperativa sociale Altereco, si svolgerà un laboratorio in cui bambini e genitori si sporcheranno un po’ le mani ed i vestiti rinvasando delle piantine, che naturalmente poi porteranno a casa, con l’idea di sensibilizzare a prendersi cura dell’ambiente e del verde che ci circonda. Per info e prenotazioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it, chiamare o inviare un messaggio al numero 392.9927977. Per saperne di più: famigliealmuseo.com