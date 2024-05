Trasferte campane per Pallavolo Cerignola ed Flv nella penultima di serie B2

Ultime due giornate della stagione regolare nel campionato di serie B2: per la regolarità della competizione, le sfide si giocheranno tutte al sabato e in contemporanea, con orario di inizio fissato alle ore 18. Entrambe le formazioni cerignolane saranno impegnate in trasferta, con l’intreccio dei risultati che può essere determinante ai fini della classifica. La Mandwinery Pallavolo Cerignola sarà attesa dalla Pallavolo Pozzuoli: le ragazze guidate da Sgarbi nel precedente turno hanno prevalso al tie break sull’Accademia Benevento, conservando così il sesto posto. La conferma dell’attuale piazza è l’obiettivo delle fucsia in questo finale di stagione, anche se la stessa è insidiata dal Monopoli, distante appena una lunghezza. Match che vale parecchio invece per il team campano, nono a quota 30 punti e in lotta per la salvezza, poiché la Flv quartultima è ad appena tre distanze. Le puteolane di Confessore (nelle cui fila c’è l’ex Doroty Rinaldi) vorranno certamente sfruttare il fattore campo per avvicinarsi all’obiettivo che, in caso di affermazione ed esiti favorevoli dagli altri incontri, potrebbe essere cosa fatta. Le ofantine devono invece provare a sfatare il tabù trasferta, perché lontano dal pala “Dileo” il rendimento è stato decisamente diverso, con qualche battuta d’arresto di troppo. Chiudere in bellezza e nell’eventualità diventare in sostanza giudici della zona calda la missione di Simeone e compagne, le quali vogliono mantenersi fra le squadre migliori del girone I.

Viaggio campano anche per la Flv, di scena a Benevento contro l’Intecservice San Giorgio del Sannio. Il sestetto allenato da Castillo è reduce dalla battuta d’arresto casalinga per mano di Castellaneta, in un confronto non privo di amarezza e delusione poiché si poteva ottenere qualcosa di fondamentale importanza per la graduatoria. Le avversarie sannite di coach Franzese hanno da tempo la permanenza in tasca e giocheranno senza particolari assilli, se non quello di chiudere positivamente il cammino interno. Gara dalla valenza capitale per le rossogialloblù, costrette praticamente a vincere per conservare le possibilità di salvezza e giocarsi il tutto per tutto nella tornata conclusiva, almeno per agguantare il salvagente dei playout. La Flv proverà a recuperare Viscito e Sollecito, chi scenderà sul rettangolo di gioco però avrà il compito di mostrare grinta e determinazione, caratteri comunque osservati più o meno costantemente nelle recenti uscite, a prescindere da quanto raccolto. Praticamente una finale, in cui sbagliare il meno possibile e con obbligo di non tornare a mani vuote: altrimenti calerebbe il sipario sulla stagione con una partita d’anticipo.