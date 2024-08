Ufficiale l’arrivo all’Audace Cerignola dell’esterno d’attacco Flavio Di Dio

La S.S Audace Cerignola S.r.l. comunica il tesseramento del calciatore Flavio Di Dio. Arriva a Cerignola dalla Juve Stabia (serie B) con la formula del prestito fino a fine stagione. L’esterno d’attacco, classe 2002, ha giocato le ultime due stagioni con la maglia del Giugliano, collezionando 59 presenze, 2 gol e 4 assist. Muove i primi passi nelle giovanili di Palermo e Bologna per poi approdare per la prima volta in serie C nella stagione 2021/22 a Teramo (3 presenze). A gennaio della medesima stagione passa all’AZ Picerno dove totalizza 10 presenze e 1 gol. Seguono le due stagioni con la maglia del Giugliano tra serie D e serie C. Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù.