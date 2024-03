Un derby appassionante va alla Pallavolo Cerignola al quinto set, Flv a testa alta

Passione pura sugli spalti in un pala “Tatarella” gremito in ogni posto, due ore e mezza di adrenalina e battaglia autentica in campo: la Mandwinery Pallavolo Cerignola vince al tie break il derby con la Flv (22-25; 20-25; 25-15; 25-18; 14-16 i parziali), nella 19^ giornata del girone I di serie B2. Coach Castillo sceglie inizialmente il 6+1 formato da: Puro in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Sgarbi è privo della squalificata Altomonte, così schiera Russo al palleggio e Simeone opposto; Ba e Gervasi di banda; Pettinari e Colucci sottorete, con Adorni in difesa. Dopo una prima fase di studio, la Pallavolo Cerignola prova a scappare (6-9), ma la Flv aggancia subito, piazzando a seguire un controbreak col punteggio sul 15-11: le fucsia tornano sotto e giungono sul 17 pari e nel finale di primo set trovano lo spunto giusto servendosi della battuta di Gervasi, che mette in difficoltà la ricezione rivale.

La seconda frazione si apre con una leggera prevalenza delle padrone di casa da calendario (7-4): la Mandwinery non perde contatto e passa a condurre con la firma di Simeone (10-11), accelerando successivamente e contenendo i propositi di rientro delle ragazze di Castillo, acquisendo il doppio vantaggio. La Flv va sul 5-3 all’alba del terzo periodo: Silvestre in primo tempo fa 7-4, Viscito aggiunge un’altra lunghezza con le fucsia a difettare di misura in prima linea. Ace di Chiesa (13-7), Ba riporta sotto il team di Sgarbi (14-10) ma Puro dai nove metri sigla il +7 con due servizi vincenti. Scambi prolungati e divario dilatato per le rossogialloblù, che gestiscono e con Piarulli dimezzano il conto dei set.

Lotta assoluta sul parquet, il pallone non cade facilmente: un muro di Colucci fa partire meglio la Mandwinery (3-5), ace Viscito per aggancio e sorpasso, Chiesa mette il +2 e Sgarbi chiama timeout che dà i suoi frutti per una nuova parità. Le due squadre sono spalla a spalla, Trabucco e Viscito trovano i varchi giusti per il 15-9: strappo Flv, dall’altra parte Simeone non si arrende anche se il sestetto di Castillo con Trabucco segna il 22-15 e il tocco felpato di Viscito rende realtà il tie break. Ha dell’incredibile l’andamento del parziale decisivo: Pallavolo Cerignola in un amen sullo 0-7 e si va al cambio di campo sull’1-8, parziale riscossa rossogialloblù prima sul 5-9 e poi un bis di Trabucco per l’8-11. Le fucsia non si scompongono e sembrano amministrare, però emerge il carattere delle avversarie, capaci di una progressione culminata col pari 14 grazie a Puro e Viscito. Ai vantaggi la Pallavolo Cerignola non sbaglia, Ba regala la vittoria alla sua compagine.

La Mandwinery di nuovo al successo dopo tre ko consecutivi, aggiudicandosi il quarto derby su quattro giocati: sabato prossimo in programma la sfida interna con Cutrofiano. Un punto utile a muovere la classifica per la Flv, alla ricerca di continuità nella missione salvezza e con una nuova esibizione di spirito battagliero: la trasferta ad Altamura altro banco di prova per la rossogialloblù.