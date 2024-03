Un derby e una trasferta in Campania per le cerignolane in B2

Nel weekend si svolgerà il diciottesimo turno nel girone I di serie B2, con le nostre formazioni alla ricerca di riscatto da una parte e continuità dall’altra. Ad aprire il programma sarà domani al pala “Dileo” la Mandwinery Pallavolo Cerignola, impegnata nel derby regionale con la As Labruna Monopoli (ore 18): le ragazze di Sgarbi domenica scorsa hanno ceduto 3-0 ad Altamura, in una sfida decisamente sottotono al cospetto della vicecapolista. La seconda battuta d’arresto consecutiva ha comportato l’arretramento al sesto posto in classifica, ma l’intenzione è sicuramente rialzare la testa pur dovendo sopperire a qualche infortunio di recente e prestazioni altalenanti. Monopoli ha totalizzato 23 punti (otto vittorie, nove sconfitte) ed occupa la nona piazza: biancoverdi nel novero di formazioni in lotta per la salvezza e che si giocheranno fino alla fine tutte le proprie carte, come avvenuto anche nella precedente uscita contro la dominatrice Star Volley Bisceglie. Fra le giocatrici più rappresentative delle adriatiche guidate da coach D’Alessandro, le ex Novia e Nuovo, più l’esperienza sottorete di Cesario. Le fucsia vorranno restituire lo stop al tie break maturato all’andata, di certo non mancherà il supporto del proprio caloroso pubblico per archiviare un periodo non propizio, con una sola affermazione nelle ultime cinque uscite.

Appuntamento in trasferta invece per la Flv, attesa domenica (ore 18) in Campania dalla Faam Matese: match complicato, ma se si impiegano carattere e determinazione, qualcosa può esser portato via nell’ottica corsa alla permanenza. La facile vittoria di cinque giorni fa sul fanalino di coda Volare Benevento, oltre ad esser stato il primo successo con il tecnico Castillo in panchina, ha rappresentato una corposa riduzione delle distanze dalla concorrenti per mantenere il posto nella categoria. A questo scopo tuttavia ci si arriverà con una regolarità di cammino importante, provando a muovere la graduatoria anche in quelle sfide sulla carta più ostiche. Il team casertano è quinto a quota 31 (undici vittorie e sei ko) e ciò basterebbe a riassumere le insidie che troveranno le rossogialloblù, opposte ad una formazione dotata di un organico valido, specie in prima linea, e capace di superare Altamura nell’ultima esibizione fra le mura amiche. Piarulli e compagne devono giocare la propria gara, limitando gli errori e le pause data la caratura dell’avversario: al di là di quello che potrà essere il risultato, conterà parecchio l’atteggiamento da esibire sul rettangolo di gioco.