Una targa commemorativa in memoria del prof. Giuseppe Campaniello

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 12, l’Istituto “G. Marconi” ospiterà una cerimonia in memoria del prof. Giuseppe Campaniello. All’ingresso dell’edificio sarà scoperta una targa commemorativa realizzata in suo onore, grazie all’apporto del Club per l’Unesco di Cerignola, il Lions Club Torre Alemanna, il sostegno della comunità scolastica della “Marconi”, il permesso della Dirigente Giuliarosa Trimboli e il patrocinio dell’Assessora alla Cultura del Comune, Rossella Bruno. L’iniziativa nasce dal proposito di accompagnare le nuove generazioni in un percorso di riscoperta della memoria locale, riflettendo su personalità che hanno nutrito il patrimonio valoriale della nostra società. Stringersi attorno al ricordo di chi ha contribuito alla crescita culturale della comunità, offre l’occasione per riscoprire l’essenza dell’essere, insieme, cittadinanza: solidarietà, rispetto, dialogo, integrazione sono tra i valori fondanti del vivere civile e perseguirli diventa oggigiorno la priorità per raggiungere il benessere sociale. Dopo la scoperta della targa, seguirà una breve cerimonia commemorativa nell’Aula Magna della scuola “Aldo Moro”, a cui prenderanno parte delle rappresentanze scolastiche, l’Amministrazione Comunale e i soci membri dei Club.