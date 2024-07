Venerdì 12 luglio a Cerignola il Music Beach Soccer con Maninni e Aka 7even

Una grande festa, per un evento…internazionale! Venerdì 12 luglio, a Cerignola, Music Beach Soccer 2024! Una serata di grande musica per dare il benvenuto all’International Beach Soccer 2024. Sul palco, due ospiti…spettacolari: da Sanremo 2024…Maninni! E da Amici…Aka 7even (SEVEN)! Non mancare al “Music Beach Soccer 2024”, la grande festa d’estate con musica live, djset e grandi ospiti! Serata organizzata da Luigi Sgaramella Eventi, venerdì 12 luglio, in piazza della Repubblica a Cerignola! Start ore 21.30! Con il patrocinio del Comune di Cerignola-Assessorato alle attività produttive.