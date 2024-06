Venerdì 14 giugno nuova seduta del Consiglio comunale di Cerignola

Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per venerdì 14 giugno 2024, alle ore 16:30 in prima convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni-proposta in atti n. 45;

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (10.04.2024 e 24.04.2024)-Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale-proposta in atti n. 44;

3. Interrogazione posta dal Consigliere comunale Pezzano Rocco Massimiliano – Movimento politico Avanti Cerignola – proposta in atti n. 47;

4. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 69 del 17.04.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000)-proposta in atti n. 39;

5. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 96 del 08.05.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000)-proposta in atti n. 41;

6. Adozione del REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI-proposta in atti n. 1;

7. Regolamento per la manomissione di marciapiedi, strade e Piazze Comunali, vicinali, di uso Pubblico per esecuzione di Opere Edili e/o Stradali-proposta in atti n. 11;

8. Approvazione Regolamento della Consulta comunale per le parità e le pari opportunità-proposta in atti n. 43;

9. Mozioni (art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale) presentate dai Consiglieri Sgarro Tommaso e Sorbo Francesco – al Sindaco e alla Giunta – proposta in atti n. 46;

10. Adozione di un REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI-proposta in atti n. 2.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.