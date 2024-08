Venerdì 30 agosto a Cerignola la quinta edizione di “Ripartoda100”

Giunge ad un lustro la manifestazione RIPARTODA100 che festeggerà i centisti dell’anno scolastico conclusosi a luglio u.s.. L’appuntamento è in Piazza Duomo, venerdì 30 agosto p. v., alle ore 20,30. Ampia, anche in questa edizione, l’adesione dei centisti. Saranno circa 120 gli studenti che avremo il piacere di premiare, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Costruire APS, ed il patrocinio del Comune di Cerignola, che da sempre accompagna l’iniziativa. La serata si prospetta ricca di sorprese per i nostri centisti, grazie al sostegno dei nostri sponsor. Oltre alla borsa di studio, messa a disposizione dal dott. Nicola Grieco, presidente della Società di calcio “AUDACE Cerignola”, ciascun centista riceverà un dono, personalizzato, messo a disposizione dalla Boutique KIKI e un buono offerto dal Centro Studi INSURANCE, per usufruire di un contributo sui corsi offerti dal Centro. Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo l’estrazione della borsa di studio, seguiranno altre due estrazioni, di due buoni da assegnare ad altri due centisti, per regalarsi un ulteriore ricordo della serata, fruibile presso la gioielleria TEDESCHI.

Ospiti di pregio animeranno la serata con momenti musicali di spessore: la performance del carismatico performer Jonny Sax, la carica Pop Glam rock di Gianpiero Bellapianta, la potenza vocale di Vincenzo Celino, le raffinate melodie jazz di Antonio Simone, accompagnato dalla calda e graffiante voce di Anna Nicolamarino. Conduttrice della serata l’ineguagliabile Angela Molinari.