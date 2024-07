Via alla campagna abbonamenti dell’Audace Cerignola per la stagione 2024/25

La S.S. Audace Cerignola comunica che a partire dalle ore 15.00 prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25, la terza dei gialloblù nel campionato nazionale di serie C-Lega Pro . Un atto d’amore nei confronti della propria città e della propria squadra del cuore in occasione dei 112 anni di storia del club, il 10° di presidenza Nicola Grieco . Dalle ore 15.00, al via con il diritto di prelazione solo per i vecchi abbonati . Gli abbonati della passata stagione, infatti, fino a domenica 21 luglio, potranno prenotare il proprio solito posto a sedere esercitando la prelazione. Da lunedì 22 luglio al via la vendita libera , aperta a tutti. Anche quest’anno partner della S.S. Audace Cerignola sarà la società Pr Lab s.r.l.s. titolare del circuito postoriservato.it.

“Una campagna che si propone di vedere sempre più cerignolani allo stadio, da condividere con le proprie mogli e propri figli, per vivere una giornata diversa, all’insegna dello sport e del sano divertimento. La serie C è vetrina importante per la nostra città. È un onore per me rappresentarvi tutti a livello nazionale. Solo insieme possiamo continuare il sogno perché è per questa città che città che ci batte il cuore. Per scrivere insieme nuove e importanti pagine di storia”. Così il presidente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco. Di seguito l’elenco settore per settore, come e dove acquistare il proprio abbonamento.