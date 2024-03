Via Crucis di riflessione e solidarietà a Casa Bakhita

Il Centro Pastorale per la cura e lo sviluppo umano integrale della persona immigrata ‘Santa Giuseppina Bakhita’ con sede a Cerignola, presso Borgo Tre Titoli, si prepara ad accogliere due appuntamenti speciali dedicati alla Via Crucis, organizzati dalla Fondazione Migrantes, dalla San Giuseppe ONLUS, dalla Caritas diocesana e dal Servizio Civile della Diocesi. Le due Via Crucis si terranno venerdì 8 e venerdì 22 del mese di marzo, entrambe con inizio alle ore 16:00, presso Casa Giuseppina Bakhita, un luogo di accoglienza e preghiera nel cuore della nostra comunità. Questi momenti di riflessione e preghiera offriranno ai partecipanti l’opportunità di rivivere spiritualmente il cammino di Gesù verso la croce, attraverso le stazioni della Via Crucis. Sarà un’occasione per meditare sulla passione e la sofferenza, ma anche per trovare conforto nella solidarietà e nell’amore fraterno.

In particolare, il giorno 8 di marzo, in occasione della prima Via Crucis, desideriamo estendere un messaggio speciale di vicinanza e sostegno a tutte le donne della nostra comunità, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. È un momento per riconoscere e celebrare il contributo prezioso e l’importanza delle donne nelle nostre vite e nella società. Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questi momenti di preghiera e riflessione, per condividere la spiritualità della Quaresima e rinnovare il nostro impegno verso la solidarietà e la compassione verso il prossimo. Per informazioni e per partecipare alla Via Crucis, è possibile contattare il numero: 324.7917380.