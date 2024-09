Viabilità con senso unico alternato in corrispondenza delle entrate autostradali di Cerignola est e ovest

Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, ing. Luciano Follieri con Ordinanza n. 43 del 18/09/2024 ordina: sulle Strade Provinciali nn. 95-143-76-77, in corrispondenza delle entrate delle Stazioni Autostradali di Candela, Cerignola ovest, Cerignola est e Foggia zona industriale, nei Comuni di Candela, Cerignola e Foggia, è istituita la disciplina provvisoria del traffico veicolare con senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, secondo lo schema riportato nella tavola n. 66 allegate al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, della richiedente Autostrade per l’Italia S.p.A., per lavori di manutenzione ai pannelli a messaggio variabile, occupando una corsia per volta, con osservanza dei parametri previsti dagli articoli n. 61 e 62 del D.lgs. n° 285 del 30.04.1992, e successive modifiche, “Nuovo Codice della Strada”, con l’apposizione di opportuna segnaletica, nelle tre notti consecutive di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 settembre 2024 con orario 22.00-06.00.