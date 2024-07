Violentissimo incidente sulla Trinitapoli-Cerignola: un morto e sette feriti

Un giovane di 26 anni è morto e sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto avvenuto alla periferia di Trinitapoli, nel nord Barese. La vittima era a bordo di una delle due auto coinvolte nell’impatto (da quanto risulta assai violento) con che con ogni probabilità, è stato frontale. Il 26enne è morto sul colpo mentre al momento non sono note le condizioni dei feriti, alcuni però sarebbero in codice rosso e trasportati agli ospedali di Cerignola, Barletta e Andria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Trinitapoli, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, e il personale del 118. La strada è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.