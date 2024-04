“Vito Losciale and Friends”, show cooking con undici chef a Cerignola il 23 aprile

Undici chef ai fornelli si alterneranno in uno show cooking con l’obiettivo di promuovere la cucina territoriale e l’eco-sostenibilità dei prodotti di filiera. Un percorso tra cibo e vino con le eccellenze del Territorio in un alternarsi di sapori e colori per una cucina innovativa ma con salde radici nella tradizione regionale. Appuntamento il 23 aprile 2024, al Borgo Restaurant di Villa Bautier Ricevimenti a Cerignola (start ore 20.30) in collaborazione con la Rivista Enogastronomica LIKE. Momento voluto e coordinato da Vito Losciale, executive chef della maison che ospita l’evento, uno tra i più attesi in Puglia in questi primi mesi dell’anno. “Un ristorante – precisano a Villa Bautier – fa impresa ma nella sua mission ha anche il compito di promuovere e dare visibilità al food della Terra in cui vive e opera. Diventa un vero e proprio frontoffice della filiera, dove prodotti, ingredienti, vini, spumanti, oli e ricette si fondono nella manualità dello chef. Compiti che il nostro chef ha fatto suoi nel progetto VITO LOSCIALE AND FRIENDS: un vero e proprio percorso culinario a 22 mani, momento insolito e raro…soprattutto in fase gestionale”.

Serata che ovviamente vedrà in campo tutto lo Staff di Villa Bautier, punto di riferimento dell’offerta food in Puglia. «Non scrivo poesie – aggiunge chef Losciale – ma cucinare è quello che mi è sempre piaciuto fare e quando gli Ospiti vengono a trovarmi, non voglio mai deluderli. Per me l’innovazione senza la tradizione è un bel vestito senza cuciture, un palazzo senza fondamenta. Per questo ricordo sempre a me stesso: “Una vera tradizione non è la testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima e informa di se il presente”». Lo show cooking avrà una cornice davvero speciale. Borgo San Lorenzo nacque inizialmente come casina di caccia nel 1772, la facciata principale è ritenuta architettonicamente di “scuola vanvitelliana” e si rifà a Villa Campolieto, ad Ercolano, una delle dimore vesuviane del milio d’oro. La Cascina San Lorenzo riporta lo stesso augurio in latino presente anche sulla scalinata principale di Villa Campolieto, ultima dimora campana dei Cirillo Farrusi. In seguito la villa mutava la sua destinazione da tenuta di caccia a luogo per il relax e alla cura dell’anima e del corpo. San Lorenzo non fu mai una “Masseria del lavoro agricolo” ma bensì “Luogo delle delizie”, dove la famiglia proprietaria, per più di due secoli, trascorreva i suoi periodi di relax lontano dalla routine del vivere quotidiano.

EVENTO UNICO: 11 CHEF 1^ EDIZIONE VITO LOSCIALE AND FRIENDS

Con Vito Losciale, Gegè Mangano, Michele Iaconeta, Pascal Barbato, Lucio Mele, Celso Laforgia, Domenico Lampedecchia, Giuseppe Boccassini, Fulvio Petroli, Massimo Ferosi e Tommaso Perrucci.

Location: Contrada Quarto km. 4, Cerignola (Foggia)

Info e prenotazioni: www.villabautier.com, tel 0885828003, cell 3802176286.