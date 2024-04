Vittoria al quinto set per la Mandwinery Pallavolo Cerignola su San Giorgio

La Mandwinery Pallavolo Cerignola ha superato al tie break la Intecservice San Giorgio del Sannio ieri, nella sfida del Pala “Dileo” e valida per la 22^ giornata del girone I di serie B2 (25-22; 25-13; 18-25; 23-25; 15-11 i parziali). Le ragazze di Sgarbi partono con il piede sull’acceleratore, aggiudicandosi i primi due set, per poi subire la rimonta campana: alla fine del quarto set, si infortuna Margaret Altomonte, ma nonostante ciò le fucsia ritrovano le giuste misure e fanno propria la vittoria, dedicandola alla propria palleggiatrice. In mattinata, la società ofantina ha diramato un comunicato stampa, nel quale si comunica che «a seguito di esami strumentali, il capitano delle fucsia, Margaret Altomonte (in seguito all’infortunio occorso nella partita di ieri contro il San Giorgio Volley) ha riportato la frattura del polso. Nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori aggiornamenti in attesa di accertamenti. Tutta la società fucsia, inoltre, plaude alla prontezza dei soccorsi degli operatori sanitari presenti ieri al PalaDileo. Siamo sicuri che il nostro capitano continuerà a dare il suo prezioso contributo anche e soprattutto fuori dal campo! Forza Maga!».