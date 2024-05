Web Marketing: cos’è e strategie

Il nostro modo di comunicare, informarci e interagire è cambiato. Per le aziende vendere, nell’epoca attuale, bisogna comunicare, e per comunicare in maniera efficace è necessario instaurare una conversazione con il nostro target, che è costantemente online attraverso i propri dispositivi mobili. Qui entrano in gioco le strategie e i servizi di web marketing. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa è necessario per un’azienda che vuole crescere.

Cos’è il web marketing?

Con il termine “web marketing” intendiamo, letteralmente, il marketing sviluppato online. Alla base di tutto c’è un’approfondita analisi del mercato, del settore di appartenenza dell’impresa, del livello di concorrenza e del target di riferimento. Tramite il web marketing, infatti, è possibile individuare su quali canali investire tempo e risorse, capire quali sono le campagne di comunicazione da intraprendere per trasformare i propri utenti in clienti fidelizzati, e tanto altro ancora. Un piano completo che coinvolge a 360 gradi SEO, digital PR, contenuti di qualità e marketing è alla base di una strategia efficace di brand authority e posizionamento online, ecco questi sono tutti servizi di web marketing presenti su Linkjuice.it. È difficile fornire una definizione univoca di cosa è il web marketing, ma è certo che aziende e professionisti non possano trascurarlo, perché Internet è entrato a pieno nelle nostre vite, prepotentemente.

Quali sono i servizi di marketing necessari per un’azienda?

Uno dei valori aggiunti offerti dal web è la possibilità di ottenere visibilità su molteplici canali, ciascuno con caratteristiche uniche, ma utilizzati quotidianamente da un pubblico ampio e variegato.

1. Visibilità organica sui motori di ricerca: SEO

La nascita di Google nel settembre 1998 ha trasformato radicalmente il mondo, rendendo possibile trovare risposte alle proprie domande con pochi clic, senza dover consultare enciclopedie o rivolgersi a professionisti. Oggi, il primo contatto tra consumatori e aziende avviene quasi esclusivamente online, attraverso ricerche su Google per risolvere problematiche specifiche. Per questo motivo, è essenziale essere visibili sul web e, in particolare, sui motori di ricerca. Questa consapevolezza ha dato origine alla SEO (Search Engine Optimization), che comprende una serie di attività sia on-site sia off-site volte a ottenere autorevolezza agli occhi dei motori di ricerca. Google utilizza algoritmi specifici per determinare quali pagine meritano di apparire nelle prime posizioni dei risultati di ricerca, scegliendo quelle che rispondono meglio alle domande degli utenti. L’obiettivo della SEO è attirare traffico qualificato al sito, assicurando che i visitatori siano in linea con il target aziendale.

2. Presenza sulle piattaforma social: Social Media Marketing

I Social Network, analogamente ai motori di ricerca, sono diventati parte integrante della vita quotidiana, tanto che è raro trovare qualcuno che non sia presente su almeno una di queste piattaforme. Questo li rende strumenti potenti per l’espansione del business aziendale. Una strategia efficace richiede una pianificazione accurata, con un focus particolare sulla differenziazione rispetto ai concorrenti.

3. Elevata attenzione al potenziale cliente: E-mail Marketing

Un altro servizio di web marketing fondamentale per accrescere il business è l’e-mail marketing, un’attività che sfrutta il database di contatti di cui dispone un’azienda, o potenziali tali. La newsletter consente di inviare contenuti specifici e personalizzati per ogni singolo contatto, definito anche lead. Analizzando le azioni compiute dal contatto all’interno del sito (ad esempio, la visita a una pagina specifica o la compilazione di un form), è possibile comprendere le sue aree di interesse. Successivamente, vengono realizzate e-mail con contenuti ricchi di informazioni, mirati a rispondere alle sue domande. Questa strategia permette di mantenere vivo il rapporto tra l’azienda e l’utente. L’obiettivo dell’e-mail marketing è “nutrire” di informazioni il contatto che ha già manifestato interesse verso l’azienda (compilando un form o telefonando), avvicinandolo progressivamente all’acquisto finale.