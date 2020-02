L’Ares Flv Cerignola riceve al “Dileo” una Volley Virtus Orsogna in crescita

Sedicesimo turno a metà per il volley ofantino, nei principali campionati di competenza: giocherà solo l’Ares Flv, mentre la Brio Pallavolo Cerignola osserverà il turno di riposo imposto dal calendario in serie C. Le fucsia, che sabato scorso hanno superato in casa 3-1 Tuglie, torneranno in campo sempre davanti ai propri tifosi fra una settimana contro il fanalino di coda Trepuzzi.

Per il sestetto allenato da Marco Breviglieri, domani è in programma il non semplice confronto interno con la Volley Virtus Orsogna al pala “Dileo” (ore 18), nel girone D della serie B1. Nel precedente impegno, le cerignolane hanno violato il campo della Luvo Barattoli Arzano: uno 0-3 legittimo e di grande valore, ottenuto in una trasferta di certo non agevole, considerata la buona caratura dell’avversario e l’unica sconfitta casalinga fin lì riportata dalle campane. La Fenice Libera Virtus ha sciorinato una prestazione solida, quasi mai in sofferenza e capace di approfittare di ogni minimo momento di difficoltà delle napoletane: conservato il primato in classifica, ora siamo alle porte di un nuovo, difficile compito per capitan Martilotti e compagne. E’ infatti in crescita Orsogna, al sesto posto con 21 punti ed un bilancio complessivo perfettamente in parità (sette affermazioni, altrettante sconfitte). Il team abruzzese è reduce da quattro successi consecutivi, l’ultimo dei quali ai danni di Santa Teresa di Riva, in lotta per i playoff: a novembre la panchina è stata affidata a Della Balda, dopo le dimissioni di D’Arielli dopo appena tre turni. L’organico a disposizione della Volley Virtus contiene giocatrici in grado di essere molto pericolose: le più esperte sono l’opposto Orazi e la centrale Montechiarini, da non sottovalutare anche Romani e Vanni.

Sulla scia del frangente positivo, le teatine proveranno il colpaccio o comunque ad imitare Chieti, unica compagine ad aver portato via un punto all’Ares in versione casalinga. Le rossogialloblu invece non saranno dello stesso avviso, in una sfida sicuramente avvincente nella quale la Flv dovrà esibire la stessa determinazione riscontrata nel blitz napoletano, all’inseguimento di un obiettivo minimo che resta il miglioramento del piazzamento della passata stagione.