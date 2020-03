Salgono a 11 i casi Coronavirus a Cerignola. Aumentano le persone in quarantena

Sono saliti a 11 i casi accertati di Coronavirus a Cerignola – era fermo a 10 il numero – e diverse altre persone sono state poste in quarantena, tra cui i dipendenti di un’azienda cerignolana. In più, nella giornata di sabato, i tamponi effettuati sono stati in numero consistente.

A questo si aggiunge il rischio per i sanitari, del quale si è già detto in altro articolo (clicca qui): anche il Tatarella in questo non fa eccezione. Al momento si cerca di fatto a Cerignola, come nel resto della regione e della nazione, di limitare il contagio, attivando procedure di contenimento.