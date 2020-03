Secondo caso di contagio a Palazzo di Città. Oggi e domani la sanificazione dei locali

Dopo l’agente di Polizia Municipale positivo al Coronavirus, ecco un nuovo episodio di contagio all’interno di Palazzo di Città che ha riguardato un consulente non residente a Cerignola.

L’uomo, secondo quanto appreso dal commissario straordinario Umberto Postiglione, si sarebbe recato in comune il 12 marzo scorso e sarebbe stato in contatto con alcuni dipendenti. Proprio il contagiato avrebbe telefonato e avvisato palazzo di città della cosa. Questa notte e nella giornata di lunedì avrà luogo la sanificazione dell’intero immobile comunale. Come prevedibile le persone venute in contatto rimarranno a casa in via precauzionale.