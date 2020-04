Consegnati i dispositivi in comodato agli alunni dell’ITET Dante Alighieri di Cerignola

Consegnati i primi dispositivi in comodato d’uso gratuito agli alunni dellITET “Dante Alighieri”. Stiamo vivendo un difficile periodo a causa della emergenza sanitaria e, oltre alle tante attività produttive ed economiche del paese chiuse per evitare contagi, anche la scuola è fisicamente chiusa. Il distanziamento sociale, per la tutela della salute degli studenti, dei docenti, di tutto il personale ATA, ha imposto nuove regole. Ma la scuola non si è mai fermata. La scuola è presente.

Con il D.L. 17/3/2020 n. 18 sono state messe in campo delle risorse economiche per sostenere la didattica a distanza che, purtroppo, accentua il divario sociale tra gli studenti laddove mancano le risorse per poterla attuare.

L’ITET Dante Alighieri, ha colto immediatamente questa grande opportunità e, con il sostegno e la cooperazione dello staff, dell’animatore digitale, del personale amministrativo e tecnico dei collaboratori, in tempi celeri e nonostante le difficoltà situazione di straordinaria emergenza, ha potuto consegnare in data odierna 20 dispositivi digitali per sostenere lo studio a distanza di studenti appartenenti a famiglie in difficoltà, sia dei corsi del diurno che del Percorso di Secondo Livello. L’ITET Dante Alighieri, nonostante la sospensione delle attività didattiche, risponde alle esigenze di genitori e studenti attraverso le modalità e ai contatti reperibili sul sito web itcdantealighieri.edu.it