La precisazione di Autogrill su quanto avvenuto ad Ofanto Nord

Relativamente alla notizia circolata in data 20 aprile 2020 su alcuni siti di informazione online circa la presunta positività di un cliente al coronavirus in transito nell’area di servizio di Ofanto Nord (FG), ecco quanto precisato in una nota stampa da Autogrill S.p.A.. «Il cliente è stato soccorso dalla polizia stradale all’esterno del punto vendita di Ofanto Nord, precisamente nell’area della piazzola di sosta e non all’interno del punto vendita» ci tiene a precisare la società. Inoltre «il cliente successivamente è stato trasportato in ospedale, dove dagli accertamenti effettuati è stato confermato che non era affetto né portatore di coronavirus».

Dunque informazioni, quelle fornite da Autogrill, che offrono nuovi dettagli e precisano alcuni elementi. Inoltre l’Azienda sottolinea ulteriori misure adottate nei punti vendita. «L’Azienda inoltre intende ribadire che, dall’emergere della crisi dovuta alla diffusione del coronavirus ha predisposto e adottato ogni misura necessaria per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e dei clienti, in ottemperanza ai Decreti del Governo emessi e agli accordi in vigore con parti sociali. Precisamente:

– sono stati forniti presidi di sicurezza individuali (mascherine e guanti) con l’indicazione precisa di indossarli durante l’orario di lavoro;

I punti vendita del canale autostradale, gli unici rimasti aperti proprio per il servizio di pubblica utilità svolto, sono stati dotati di segnaletica orizzontale per rispettare la distanza di almeno un metro dal bancone e dalla cassa;

Sono fornite ai clienti indicazioni specifiche affinché il consumo di quanto acquistato avvenga al di fuori del punto vendita».