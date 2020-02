Coronavirus, task force in Puglia. Oltre 130 casi in Italia, Casa Sollievo chiude alle visite

Sul fronte Coronavirus anche la Puglia corre ai ripari e annuncia una nuova riunione della task force regionale ad inizio settimana. SI intensificano i controlli per scongiurare l’eventuale diffusione del coronavirus n-19. In Puglia tuti i casi sospetti, circa dieci fino ad ora, sono tutti fino ad ora risultati negativi al virus. Dal 23 gennaio sono stati sei i ricoverati al Policlinico di Bari con sintomi sovrapponibili a quelli del coronavirus. Gli accertamenti diagnostici, effettuati in tandem con l’istituto Spallanzani di Roma, hanno escluso la positività al virus.

IN ITALIA OLTRE 130 CASI. SI INNALZANO LE MISURE DI SICUREZZA

Con diversi casi nel Nord Italia (89 i contagiati in Lombardia, oltre 130 sull’intero territorio nazionale, ndr) si innalzano le misure di sicurezza attivate. Divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree ‘focolaio’ del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all’estero, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche – a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia e Veneto, compresa la serie A – quarantena con “sorveglianza attiva” per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di scuole, negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA CHIUDE ALLE VISITE

E’ di questa mattina poi, a proposito della Capitanata, dove non si registrano casi, la nota ufficiale dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza che a scopo precauzionale ha bloccato gli accessi in ospedale. «Alla luce della particolare situazione nazionale riguardante l’attuale infezione del Coronavirus COVID-19, ed in considerazione anche dell’afflusso delle particolari ‘utenze’ che accedono all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, si comunica che, a scopo puramente preventivo, a far data da oggi e fino a nuove indicazioni, sono sospese le visite guidate in ospedale dei gruppi di pellegrini o di altre tipologie di visitatori. In ordine alle visite ai degenti, gli operatori di portineria consentiranno l’ingresso ai soli soggetti titolari di permesso rilasciato dalle rispettive unità operative ed in numero di un visitatore per permesso.Si è certi che i pellegrini, i visitatori nonché i degenti e i propri familiari, pur in assenza allo stato attuale di particolari criticità, comprenderanno l’azione di tutela intrapresa».

IL PUNTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CONFERENZA STAMPA