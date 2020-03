Attivato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile: ecco i suoi compiti

A seguito dell’attivazione del C.O.C.–Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, sono state attivate le funzioni di supporto alla gestione della grave emergenza sanitaria in atto. In particolare sarà cura del C.O.C., oltre che operare sul territorio per le attività di competenza, dare alla cittadinanza informazione continua e istituzionale per garantire la migliore conoscenza delle problematiche e delle attività in atto.

Di seguito alcune informazioni utili:

NUMERO UNICO di riferimento del C.O.C. 339.87.54.204.

Per segnalare qualunque necessità tipo: Esigenza di domiciliazione della spesa alimentare, Domiciliazione farmaci; Assistenza Sociale; Eventuali adempimenti pratiche burocratiche.

Il 24 marzo gli uffici comunali, dopo la sanificazione degli ambienti, ritorneranno operativi con gli sportelli chiusi al pubblico e la possibilità di contatto ai numeri o agli indirizzi mail già pubblicati sul sito del Comune. L’Associazione Protezione Civile Città di Cerignola è attiva con proprio personale per contribuire ad evitare ipotesi di assembramento in prossimità di attività commerciali alimentari e servizi pubblici, (poste, banche etc); Poste Italiane ha comunicato le date di prelevamento delle pensioni per il mese di marzo come da

allegato prospetto.

Le Forze dell’ordine stanno intensificando i controlli sul territorio per eventuali spostamenti non rientranti in quelli previsti dai DPCM emanati nei giorni scorsi. Sono state già denunciate numerose persone. Si evidenzia che il DPCM 22 marzo ha ulteriormente inasprito gli obblighi di permanenza a casa ed ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello di appartenenza, salvo che per casi urgenti o comprovate esigenze lavorative.

SI INVITANO TUTTI I CITTADINI A RIMANERE NELLE PROPRIE CASE, SALVO I SOLI CASI URGENTI E SPECIFICI PREVISTI DALLE NORME. #iorestoacasa