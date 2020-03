Coronavirus, Gentile propone l’Hotel Covid-19 per quarantena e convalescenza

Per affrontare l’emergenza Coronavirus ci vogliono strumenti adeguati sia per la quarantena che per la fase di convalescenza. Nasce da qui l’idea dell’hotel Covid-19, un’esperienza già presente in Emilia Romagna.

A proporre la cosa è l’ex-assessore alla sanità della Regione Puglia Elena Gentile. «La quarantena è un provvedimento indispensabile per interrompere la catena del contagio – spiega la pediatra cerignolana -. In molte circostanze non è possibile garantirla presso il proprio dominio in maniera corretta. Penso anche ai senzatetto che, per tante ragioni, non possono osservare le regole imposte. Io avrei attivato questa soluzione in Puglia. Alberghi con stanze singole, bagno ed altri confort, servizio ristorazione in camera. Il tutto garantito da personale O.S.S. Perché, oltre ad attrezzare gli ospedali, dobbiamo fare in modo che i cittadini non abbiano la necessità di ricorrere ai servizi sanitari. In Emilia Romagna l’hotel Covid-19 già c’è».