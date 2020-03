Covid-19, sono 13 i casi a Cerignola. Martedì 24 riapre il Comando dei Vigili

Sono saliti a 13 i casi di positività al Coronavirus per residenti nella città di Cerignola. Tredici persone alle quali risultano connesse poco meno di cento altri soggetti posti in quarantena domiciliare (non contagiati). Sarebbe tuttavia sempre crescente il numero di tamponi effettuati nel nosocomio ofantino per accertare i casi di positività al Covid-19; di contro non cresce di molto il numero di contagi.

I 22 contagiati in Provincia di Foggia di ieri sono un dato più basso, anche se quella che è appena cominciata sarà secondo molti esperti la settimana della verità, quella che potrà confermare un reale rallentamento. L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile della struttura di progetto per il Coordinamento delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, ha però confermato che queste misure dureranno a lungo. A Cerignola come nel resto della regione il lavoro si concentra sul limitare la diffusione e fare in modo che il numero di nuovi casi non aumenti e non si generino nuovi focolai.

Nella giornata di domani riaprirà il Comando della Polizia Locale chiuso dopo la conferma della positività di un agente. Secondo l’art. 7 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali non si applica la quarantena ma sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19. Dunque dopo la sanificazione di locali e auto nella giornata di domani, 24 marzo, il Comando tornerà a funzionare con una turnazione di 4 agenti ogni 6 ore. I vigili dunque usciranno di casa solo per i turni completando poi a casa la quarantena. Dopo riprenderà appieno l’attività degli agenti.