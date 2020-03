Emergenza Covid-19, attivo da oggi il dormitorio diocesano per i senzatetto a Cerignola

Nel momento in cui l’ordine è “tutti a casa” non bisogna abbandonare chi una casa non ce l’ha. È questo l’obiettivo che si è posta la Caritas della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano che, a partire da oggi, attiverà un dormitorio per i senza fissa dimora presso Casa “Rosati” in Piazza Zingarelli, di fronte la Chiesa del Purgatorio.

«Siamo riusciti a realizzare questo centro a tempo di record, in appena due giorni – spiega, contattato telefonicamente, il direttore della Caritas Diocesana Don Pasquale Cotugno –. Era necessario trovare una soluzione al problema dei senzatetto che si trovano senza un rifugio nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19». La struttura è fornita al momento di 10 posti letto e un punto doccia, ma si continua a lavorare per ampliare la disponibilità, il tutto nel più assoluto rispetto delle norme precauzionali indicate nel DPCM emanato ad inizio emergenza. Gli ospiti potranno inoltre usufruire della mensa Caritas situata presso Piano San Rocco.

«Se siamo riusciti in così poco tempo a realizzare il dormitorio è merito dei volontari provenienti dalle realtà parrocchiali, dal mondo scout e dal Servizio Civile», dice Don Pasquale. Saranno questi stessi volontari, per lo più ragazzi, a prestare servizio nella struttura, dotati dei dispositivi necessari e coperti dall’assicurazione Caritas. «Sono ragazzi coraggiosi che mettono a disposizione il loro tempo e le loro forze in un momento difficile».

Un prezioso contributo è arrivato dalla società civile. In molti infatti hanno messo a disposizione letti, materassi, lenzuola e la mobilia necessaria; anche i calciatori dell’Audace Cerignola hanno sostenuto l’iniziativa diocesana. Adesso si procederà con l’individuazione dei soggetti da soccorrere: «Alcuni casi sono già stati individuati, chiunque volesse segnalare situazioni a rischio può farlo al numero di telefono del Centro Caritas (391 77 24 915, n.d.r.)». «Il nostro obiettivo ad emergenza finita – conclude Don Pasquale – è quello di approfondire le situazioni di precarietà che si interfacceranno con la struttura per procedere ad un’opera di sostegno e stabilizzazione».

Il dormitorio si inserisce nella serie di iniziative poste in essere dalla Diocesi per il contrasto all’emergenza Covid, come la spesa a domicilio e i servizi di ritiro delle prescrizioni mediche, acquisto farmaci, adempimento pratiche e l’assistenza ai migranti presso il ghetto di Borgo Tre Titoli; attività poste in essere in sinergia col Comune di Cerignola, la Croce Rossa e la Protezione Civile.

