Lunedì mattina, ma la gente in giro è troppa | VIDEO

Difficile restare a casa, difficile rispettare le regole, che però sono fondamentali. Sono ancora parecchie le persone in giro, soprattutto in un lunedì mattina che, col pretesto della spesa, autorizza un po’ tutti ad andare a prendere una boccata d’aria.

Sono stati e saranno giorni difficili, ma – lo dicono le regole – sarà, adesso più che mai, importante restare in casa, soprattutto per evitare possibili occasioni di contagio. In una città che nella scorsa settimana ha visto manifestarsi più di dieci contagiati da Coronavirus e diverse persone in quarantena la prevenzione deve esser messa al primo posto.

Se in diversi video abbiamo mostrato nelle ore serali una città vuota, la mattina la cosa è ben differente, nonostante i controlli. Sono decine le machine in giro e, oltre chi legittimamente fa la spesa, le vie cittadine non sembrano certo deserte.

I controlli proseguono e le segnalazioni potrebbero presto portare a decine i decreti penali di condanna, come sta avvenendo già ad opera della Procura di Bari. Nel disimparare ad uscire e nell’imparare a restare a casa, bisognerà tener presente quel che ha detto l’epidemiologo Pierluigi Lopalco: «queste misure dureranno a lungo, bisogna dirlo agli italiani che occorre cominciare a organizzarsi e pensare su come affrontare non solo i prossimi giorni ma anche le prossime settimane».