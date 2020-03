Puglia nella morsa del freddo. Arriva la neve a bassa quota nel foggiano

Temperature in picchiata già a partire dalla notte di lunedì con il termometro pronto a scendere anche martedì 24. Un brusco calo che dovrebbe costringere le persone in casa e giocare dunque a favore del contatto alla diffusione del Coronavirus.

«A partire dalle tre del mattino di domani, martedì 24 marzo, e per le successive 24-36 ore sono previste in Puglia precipitazioni sparse a carattere nevoso al di sopra dei 100-300 metri sulla zona settentrionale a cui si sommano venti, da forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale, su tutto il territorio regionale. Sono possibili mareggiate lungo le coste esposte adriatiche e ioniche» riporta il dipartimento regionale della Protezione Civile. Arriverà dunque neve su Gargano e sul Sub Appennino. Temperature basse anche a bassa quota. Nel barese previsti piovaschi e temperature tra 0 e 8 gradi; leggermente più alte nel tacco d’Italia. Il bel tempo ritornerà

METEO PUGLIA MARTEDÌ. Rapido peggioramento sin dalle primissime ore della giornata con nubi irregolari e piogge sparse in estensione dall’Adriatico verso le zone interne con neve anche fino a 200m al mattino. Fenomeni in attenuazione in serata, sporadici o del tutto assenti sulle aree affacciate al Golfo di Taranto. Venti tesi settentrionali. Temperature in ulteriore calo con minime fino a 1/3°C anche lungo le coste.

METEO PUGLIA MERCOLEDÌ. Nubi sparse ed irregolari ad inizio giornata con fenomeni sporadici e limitati alle aree più settentrionali, dal pomeriggio/sera peggiora sul Salento con piogge e rovesci in intensificazione e in estensione verso nord al resto della regione. Attese nevicate fino a 600/700m. Temperature stabili o in lieve ripresa. Venti moderati orientali.

TENDENZA SUCCESSIVA. Forte maltempo giovedì con piogge e rovesci anche temporaleschi e neve dai 600/700m. Tende a migliorare venerdì.