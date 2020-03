Quattro siti da leggere in tempo di quarantena

Gli italiani oggi stanno fronteggiando una delle emergenze sanitarie più importanti del nostro tempo, con l’obbligo di restare chiusi in casa, per evitare di peggiorare la situazione. Di conseguenza, in molti cercano di rompere la noia navigando sul web: una fonte di distrazione e di divertimento che, mai come ora, risulta davvero preziosa. Ecco perché conviene scoprire quali sono i siti migliori da leggere in tempo di quarantena, insieme ad una serie di servizi online utili per salvare gli articoli che ci interessano di più.

4 siti da leggere per forza durante la quarantena

internazionale.it : si tratta di un sito perfetto per gli appassionati di articoli o vicende sociopolitiche. Su Internazionale.it, infatti, è possibile trovare notizie per tutti i gusti, dalle novità sul clima fino ad arrivare agli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sanitaria. Le sezioni da scoprire sono tantissime, e includono ad esempio i video e i reportage giornalistici, insieme all’oroscopo e a vari approfondimenti sui paesi.

: si tratta di un sito perfetto per gli appassionati di articoli o vicende sociopolitiche. Su Internazionale.it, infatti, è possibile trovare notizie per tutti i gusti, dalle novità sul clima fino ad arrivare agli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sanitaria. Le sezioni da scoprire sono tantissime, e includono ad esempio i video e i reportage giornalistici, insieme all’oroscopo e a vari approfondimenti sui paesi. fattoincasadabenedetta.it : dato che siamo costretti a stare a casa, perché non divertirci sferragliando fra i fornelli? Per gli appassionati di cucina, ecco Fattoincasadabenedetta.it, un sito che raccoglie tantissime ricette, dalle torte fino ad arrivare alla pasta, alla polenta e al pane. Qui si trovano anche diverse ricette da preparare insieme ai bimbi, così da farli svagare in assenza delle scuole.

: dato che siamo costretti a stare a casa, perché non divertirci sferragliando fra i fornelli? Per gli appassionati di cucina, ecco Fattoincasadabenedetta.it, un sito che raccoglie tantissime ricette, dalle torte fino ad arrivare alla pasta, alla polenta e al pane. Qui si trovano anche diverse ricette da preparare insieme ai bimbi, così da farli svagare in assenza delle scuole. sololibri.net : per gli amanti delle letture, ecco Sololibri.net, un portale specializzato nel mondo della letteratura. Fra le sezioni più interessanti si trovano le recensioni e le novità sui libri appena usciti, oltre alle tantissime rubriche, dove è possibile leggere anche dei consigli per diventare scrittori. Infine, su questo portale online si trova anche una sezione speciale dedicata alla scuola.

: per gli amanti delle letture, ecco Sololibri.net, un portale specializzato nel mondo della letteratura. Fra le sezioni più interessanti si trovano le recensioni e le novità sui libri appena usciti, oltre alle tantissime rubriche, dove è possibile leggere anche dei consigli per diventare scrittori. Infine, su questo portale online si trova anche una sezione speciale dedicata alla scuola. quattroruote.it: gli appassionati di motori, in attesa di tornare a sfruttare la propria auto, possono leggere un sito specializzato come Quattroruote.it. Si tratta di uno dei portali più famosi del settore, ricco di schede tecniche, di recensioni e di prove su strada. Non solo, perché sulla piattaforma è possibile leggere pure tutte le news sul mondo automotive, dalla burocrazia fino ad arrivare alle novità dei costruttori.

I migliori strumenti per salvare articoli online

Per evitare di perdere la traccia degli articoli che ci interessano, abbiamo la possibilità di sfruttare alcuni strumenti online, che ci consentono di salvarli per poi leggerli (o rileggerli) più avanti. Fra le app migliori per questo scopo troviamo i feed reader come Feedly, ma ci sono moltissime alternative per Android. Per chi invece ama tenersi aggiornato sulle ultime notizie, ecco News Republic, insieme ad un’altra app molto utile come Flipboard.

Chiaramente nulla ci impedisce di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dai browser come Chrome, che ci permettono di salvare qualsiasi pagina nella nostra lista dei preferiti, organizzando questi ultimi per cartelle e argomenti. Se si torna alle app e ai servizi appositi, allora è il caso di citare altre opzioni come Pocket, che permette anche di salvare i video. Infine, si chiude con Instapaper, Readability ed Evernote Web Clipper, altrettanto interessanti.