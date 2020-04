L’Inner Wheel di Cerignola dona monitor multiparametrico alla Rianimazione del “Tatarella”

Il Club Inner Wheel di Cerignola, presieduto dalla dott.ssa Gabriella Moscarella, ha donato un monitor multiparametrico all’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Tatarella di Cerignola, a seguito dell’emergenza da Covid-19. Per supportare le aumentate esigenze e in linea con il Service Distrettuale “Emergenza Coronavirus”, l’associazione femminile vicina al Rotary ha consegnato al reparto del nosocomio ofantino, diretto dal primario dott. Galante, uno strumento assai funzionale per il controllo delle funzioni vitali dei pazienti.

Nel solco della solidarietà e nel fare causa comune rispetto alla pandemia attualmente ancora in essere, una nuova iniziativa benefica che si affianca alle altre già sviluppatesi nelle settimane precedenti. Perché in una situazione così complessa come quella che stiamo vivendo, l’aiuto e il servizio al prossimo non sono particolari da porre in secondo piano.