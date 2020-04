Sanificazione e pulizia strade, venerdì 24 aprile dalle 21,00

Oltre quanto già effettuato nelle scorse settimane, gli agricoltori di Cerignola venerdì sera dalle ore 21,00 procederanno gratuitamente a una nuova disinfestazione della città. Pertanto, tutta la cittadinanza è invitata a tenere balconi e finestre chiuse al passaggio dei trattori. Un grande ringraziamento a tutti gli agricoltori e alle loro associazioni di categoria che stanno garantendo gratuitamente questo importante servizio alla collettività.

«Dopo aver fatto la prima disinfezione in alcuni quartieri di Cerignola venerdì 10.04.2020 riproponiamo la stessa in altri quartieri di Cerignola e nella fattispecie: rione Sant’Antonio rione Carmine con collegamento via Pavoncelli, San Samuele, zona San Martino con prolungamento scuola agraria raggiungendo zona convento il corso principale da via Napoli fino alla mezza luna e nei punti di maggior stazionamento della cittadinanza (Banche uffici pubblici) il completamento della zona San Matteo, il tutto chiaramente sarà coordinato da Claudio Dilernia, Vito Diciolla, Gianni Mallardi, Chiara Castaldi e con il prezioso ed insostituibile aiuto dei nostri agricoltori, a cui va un nostro sentito ringraziamento ed agli stessi che non non hanno a che vedere con le associazioni di categoria ma semplicemente spinti da un volontariato per il bene della nostra città. Un ringraziamento ai benefattori Gino Caraffa e Gino Cinquepalmi (Perrotta sas) che hanno donato il prodotto per la disinfezione».