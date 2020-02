Premio Zingarelli, ultima settimana per inviare il proprio scritto e partecipare al concorso

Ultima settimana per inviare il proprio scritto al Premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’: che si tratti di un libro edito, che si tratti di una poesia, un racconto o un fumetto, editi o inediti, non lasciateli nel cassetto o sullo scaffale, sottoponeteli al giudizio della variegata commissione di questo premio letterario dedicato al filologo e linguista cerignolano.

Sarà non solo un’occasione per scrittori e aspiranti tali di dare lustro alla propria opera e conoscere l’opinione di esperti e lettori ma anche opportunità per entrare in contatto con case editrici, in primis ‘Oceano Edizioni’ che tenderà il braccio ai vincitori valutando loro future pubblicazioni.

Per i vincitori, poi, l’occasione di partecipare alla serata di premiazione su un prestigioso palco condiviso da a personalità che si sono distinte, nell’anno in corso, per particolari opere d’ingegno, per studi scientifici di notevole prestigio, per opere di forte impegno morale ed educativo, per un particolare impegno nel sociale o per il sostegno alla giustizia pubblica e al rispetto della legalità o a personaggi dello spettacolo come premio alla carriera o come premio per una particolare interpretazione grazie al premio speciale ‘Non omnia possumus omnes’, nonché la possibilità di vedere pubblicato il proprio scritto nell’Antologia proposta dallo stesso Premio la cui prima edizione, comprensiva degli scritti delle passate edizioni, è già nelle librerie, un’emozione unica che potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio e, perché no, futura professione.

Non esitate, dunque, visitate il sito www.ilpremiozingarelli.it, contenente il bando completo di questa XII edizione, denominata ‘Parole per tutti, ovvero la lettura per trasferire emozioni’, che si arricchisce della sezione ‘Opera fumettistica’ ed apre le sezioni di Poesia e Racconto breve alle scuole medie e superiori, e inviate il vostro scritto a info@premiozingarelli.it.