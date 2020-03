Settimana di fuoco per gli Ospedali: costante controllo della temperatura per il personale

Ospedali pronti per affrontare la settimana clou dell’emergenza, con il prioritario obiettivo di contenere il contagio, anche all’interno degli ospedali. Dopo i ben noti fatti Manfredonia, a Foggia sono 4 tra medici e operatori sono risultati positivi. Complicata la situazione anche a Casa Sollievo della Sofferenza. Michele Emiliano ha infatti nominato “commissario” il dg dei Riuniti Vitangelo Dattoli. I ricoverati in tutto sarebbero tra i due grandi ospedali circa 100.

«Sottoponiamo quotidianamente al controllo della temperatura il personale esposto, e nei prossimi giorni estenderemo questo tipo di attività anche a tutti gli accessi esterni in ospedale – ha detto Dattoli -. Finora ci siamo concentrati nella tutela degli 11 percorsi Covid individuati all’interno del Policlinico, con diverse attività di pre-triage. Oggi parte l’area post acuzie. Nei prossimi giorni si attiverà la seconda linea».

A Cerignola situazione da tenere sotto controllo, con il rischio contagi per il personale sanitario che, come in ogni ospedale, esiste e va evitato soprattutto in un momento di bisogno come questo. Oltre alcuni sanitari della radiologia e della dialisi, vi sarebbe altro personale in quarantena volontaria perché venuto a contatto con persone risultate poi positive.