Cittadini in giro come se nulla fosse. Si continuano a ignorare i divieti

Nonostante l’appello del Prefetto, nonostante i numerosi contagiati dei giorni scorsi a Cerignola – oggi 24 aprile in particolare – i cittadini circolano come se nulla fosse. Autovetture (con due, tre passeggeri a bordo), cittadini a piedi, gruppi dinanzi alle attività di alimentari. In breve si continuano ad ignorare i divieti.

A poco serve lo sforzo delle forze dell’ordine, in numero esiguo rispetto alla popolazione e all’estensione del territorio. E gli appelli del C.O.C. e dei Commissari Straordinari, a quanto si può rilevare, restano inascoltati. Ci si rende sempre più conto che risultano insufficienti sanzioni e blitz spot. Pare che il 4 maggio – giorno in cui “si riaprirà” l’Italia – a Cerignola cada esattamente 10 giorni prima. Dunque si esce come se nulla fosse; in più, per molti, neppure muniti di mascherine. Le foto giunte a questa redazione (che per motivi di privacy non possiamo pubblicare) sono molteplici. E ritraggono non certo una città ai tempi dei Dpcm.

Nella settimana dal 12 al 19 a Cerignola si sono registrati ben 7 casi, confidando nel fatto che le comunicazioni abbiano riguardato i giorni di esecuzione dei tamponi. La settimana successiva, questa, che finirà domenica 26, conta già 12 positivi (escluso oggi). Il tutto inserito in quadro in cui la Capitanata non conosce tregua in termini di nuovi casi accertati. Seppure gran parte dei nuovi contagiati rinvengono da controlli sulle persone in quarantena, parlare di fase 2 sembra una presa in giro per l’intelligenza di chi le regole le sta rispettando. Un’inversione di tendenza è necessaria, anche a costo di nuove ulteriori, più drastiche, misure.