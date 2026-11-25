Un video per sensibilizzare la comunità e richiamare tutti alla responsabilità di costruire una cultura del rispetto. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, TeknoService affida a un contributo video il proprio messaggio di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere. Un telefono rosso, una rosa, il ritratto di una donna: immagini evocative che invitano a riflettere su un fenomeno che continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali e culturali del nostro tempo. La violenza contro le donne non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva che interpella le istituzioni, le famiglie, le agenzie educative, il mondo del lavoro e l’intera società civile. Contrastarla significa intervenire anche sulle radici culturali del fenomeno, promuovendo relazioni fondate sul rispetto, sulla libertà, sulla parità e sul riconoscimento della dignità di ogni persona.

In questa prospettiva si inserisce il contributo di TeknoService, attraverso un’iniziativa di comunicazione che richiama l’attenzione sul valore dell’impegno condiviso. Il 25 novembre non può e non deve esaurirsi in una ricorrenza sul calendario. Deve rappresentare un richiamo quotidiano alla responsabilità di ciascuno, affinché nessuna forma di violenza venga minimizzata, giustificata o tollerata. Il link al video realizzato per l’occasione, con la voce fuori campo di un operatore ecologico e il testo realizzato da una agente di Polizia locale (clicca qui).