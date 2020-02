Esodo al contrario da Nord, in molti tornano a casa. Necessario segnalare

Ai tempi del Coronavirus un esodo da Nord – dove molti uffici e scuole sono chiusi – a Sud dei pendolari o studenti/lavoratori fuori sede desta qualche dubbio-domanda. In un interessante articolo comparso oggi, 25 febbraio, su La Gazzetta del Mezzogiorno, il fenomeno viene descritto e circoscritto ai baresi, ma probabilmente la questione riguarda ogni regione, provincia, città al di fuori delle aree interessate che vede ritornare gente, non dalla zona rossa ma da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

«In tanti stanno scegliendo di viaggiare verso il Sud – si legge nel pezzo -, facendo i conti con un altro dilemma: prendere i mezzi mette in pericolo? E se il rischio di contagio è direttamente proporzionale al numero delle persone con cui si viene a contatto, non è forse meglio tornarsene in auto, riducendolo?». Il tutto in una corsa all’ultimo posto, all’ultimo biglietto.

Domande e dilemmi che si pongono quelle stesse persone che stanno rientrando a Cerignola. Il via vai di autobus, auto e treni da e per le regioni interessate non può certo essere fermato. Quel che è certo è che di gente dal nord Italia ne è tornata e ne sta tornando. Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, la Regione Puglia invita «tutti i cittadini che rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna» e che hanno «soggiornato negli ultimi 14 giorni» in queste regioni a «comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria».

Seppure non vi è alcun caso in Puglia e tutte le rilevazioni per i casi sospetti hanno fornito esito negativo l’attenzione resta alta. A confermarlo è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. «Allo stato quindi non si registra alcun caso di Coronavirus in Puglia. Il lavoro di accertamento e di sorveglianza continua. Resta alta l’allerta e il livello di attenzione».